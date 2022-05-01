Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" показал, как проведал защитников Украины на передовой, поделившись публикацией в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров - успешный украинский тревел-блогер и звезда шоу "Мир наизнанку". Знаменитость, как и другие украинские звезды, поддерживает Украину в борьбе с оккупационными войсками россии. А в этот раз Дмитрий решил лично посетить фронт, чтобы посмотреть, как обстоят дела у украинских солдат.

"Мы с Сергеем проехали по линии фронта, вместе по воздушной тревоге укрывались от российских ракет и авиабомб, которые сейчас беспрерывно летят на донецкую и луганскую области со стороны рф. Идут бои, дрожит земля, в нас летят ракеты, но наши защитники не боятся ничего и наваливают врагу так, что он в панике и в страхе", - отметил Комаров.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Героям Слава", "Дима крутой", "Берегите себя", "С праздником, берегите себя родные".

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