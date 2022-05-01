Екс-чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу показав, як відпочиває з 10-річною дочкою і своєю нареченою Лілею.

Як пише Politeka.net, Мурат Налчаджіоглу і Ані Лорак розлучилися в 2019 році. У пари залишилася дочка Софія, якій зараз 10 років. Як виявилося, у світлі останніх подій, Мурат забрав дочку до себе в Туреччину, де він знаходиться зі своєю нареченою Лілією. Кадри Налчаджіоглу опублікував у своєму Instagram.

На кадрах можна побачити самого Мурата на пляжі, а також Соню і Лілію

На другому фото Соня з ще однією дівчинкою стояли біля басейну.

До цього Мурат опублікував фото зі своєю нареченою. Пара стояла і обіймалася, позуючи для фото. Відомо, що Налчаджіоглу займається допомогою для українських біженців у Туреччині.

Нагадаємо, ГУР "перехопило" плани окупантів

А ще Politeka повідомляла, що окупанти задумали заколот на 2 травня в Одесі: у поліції повідомили подробиці

Також Politeka писала, що в Одесі прогриміло три вибухи, оголошена повітряна тривога: подробиці