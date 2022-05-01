Як пише Politeka.net, Мурат Налчаджіоглу і Ані Лорак розлучилися в 2019 році. У пари залишилася дочка Софія, якій зараз 10 років. Як виявилося, у світлі останніх подій, Мурат забрав дочку до себе в Туреччину, де він знаходиться зі своєю нареченою Лілією. Кадри Налчаджіоглу опублікував у своєму Instagram.
На кадрах можна побачити самого Мурата на пляжі, а також Соню і Лілію
На другому фото Соня з ще однією дівчинкою стояли біля басейну.
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До цього Мурат опублікував фото зі своєю нареченою. Пара стояла і обіймалася, позуючи для фото. Відомо, що Налчаджіоглу займається допомогою для українських біженців у Туреччині.
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