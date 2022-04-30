Група Kalush показала, як готується до "Євробачення", яке в 2022 році пройде в Італії.

Як пише Politeka.net, незважаючи на дуже важкий час Україна готується до виступу на" Євробаченні " в Італії. І хоч здається, що Національний відбір був у минулому житті, але зовсім недавно українці і судді визначили, що на конкурс поїде група Kalush. На сторінці "Євробачення" в Instagram опублікували відео з першою репетицією групи.

"Відео першої репетиції України", - зазначено в публікації.

На кадрах можна побачити частину вокальної репетиції, танець, а також проходку групи.

Фанати відразу почали коментувати публікацію:

"Так фрагмент нічого не говорить, не зрозуміло взагалі...", " буде круто. Я в це вірю"," мені дуже подобається заявки України"," не знаю, здається досить непогано і круто, але немає того запалу, все ж, Аліна Паш була б там краще", " претензія до сцени і світла – якось все похмуро, колірна гамма костюмів темна і на темній сцені якось не видно!".

Нагадаємо, окупанти продовжують нести загрозу з боку Білорусі, подробиці від Генштабу

А ще Politeka повідомляла, що окупант у розмові вразився можливостями українських військових

Також Politeka писала, що окупанти зачаїлися перед потужним ударом, з'явилося попередження



