Группа Kalush показала, как готовится к "Евровидению", которое в 2022 году пройдет в Италии.

Как пишет Politeka.net, несмотря на очень тяжелое время Украина готовится к выступлению на "Евровидении" в Италии. И хоть кажется, что Национальный отбор был в прошлой жизни, но совсем недавно украинцы и судьи определили, что на конкурс поедет группа Kalush. На страничке "Евровидение" в Инстаграм опубликовали видео с первой репетицией группы.

"Видео первой репетиции Украины", - отмечено в публикации.

На кадрах можно увидеть часть вокальной репетиции, танец, а также проходку группы.

Фанаты сразу начали комментировать публикацию:

"Да фрагмент ничего не говорит, не понятно вообще…", "Будет круто. Я в это верю", "Мне очень нравится заявки Украины", "Не знаю, кажется довольно неплохо и круто, но нет того пыла, все же, Алина Паш была бы там лучше", "Претензия к сцене и свету – как-то все мрачненько, цветовая гамма костюмов темная и на темной сцене как-то не видно!".

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