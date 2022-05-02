Як пише Politeka.net, українці вже 68-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Остапчук, як і деякі інші зірки, вирішили стати на захист України, вступивши в тероборону. Не забуває Володимир і про Instagram, де цього разу опублікував жартівливий ролик.

"Ще, скоро травневі. А значить українці вже потихеньку маринують для виїзду з бомбосховищ. Адже навіть війна ще не привід не радіти кожному дню і не втішати себе шашликами на свіжому повітрі і ми зараз не тільки про Чорнобаївку", - зазначив Остапчук.

"Джонсонньюз про Перше травня і непереможних українців", - написав Остапчук.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Володя, ти найкращий чувак!", "Володя в Україні на Перше травня у нас з давніх часів люди садять картоплю і все інше а на шашлик можна піти коли-небудь".

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