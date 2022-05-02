Как пишет Politeka.net, украинцы уже 68-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Остапчук, как и некоторые другие звезды, решили стать на защиту Украины, вступив в тероборону. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где в этот раз опубликовал шутливый ролик.

"Еще, скоро майские. А значит украинцы уже потихоньку маринуют для выезда из бомбоубежищ. Ведь даже война еще не повод не радоваться каждому дню и не утешать себя шашлыками на свежем воздухе и мы сейчас не только о Чернобаевке", - отметил Остапчук.

"Джонсонньюз о первом мая и непобедимых украинцев", - написал Остапчук.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Володя, ты лучший чувак!", "Володя в Украине на первое мая у нас с давних времен люди сажают картофель и все остальное а на шашлык можно пойти когда-нибудь".

Напомним, в США могут позволить использовать армию для защиты Украины

Также Politeka сообщала, что Бойцы ВСУ передали привет вражескому танку, использовав "Стугну"

А еще Politeka писала, что оккупанты задумали незаконно вывезти зерно украинцев на сотни млн долларов



