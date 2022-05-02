Як пише Politeka.net з посиланням на Суспільне, Павленко стала спікером від України і саме вона оголосить бали, які поставить національне журі під час голосування в Україні.

"Мені дуже приємно стати частиною Євробачення цього року. Пам'ятаю нашу радість, коли оголосили перші 12 балів. Приємно віддавати собі звіт, що у мене є можливість зробити когось ще більш щасливим", - прокоментувала свою нову роль солістка Go_A.

Багато користувачів Мережі з воторгом відреагували на цю новину: «Дуже люблю її. Світла, щира, гарна", "Катюша, молодчина", "Ура!", "Ура, чекаємо".

Додамо, що днями група Kalush Orchestra, яка цього року представляє Україну на Євробаченні, провела першу репетицію на сцені концертно-спортивного комплексу "Палаолімпіок" в Турині (Італія), де і відбудеться конкурс.

Над костюмами працював український стиліст Назар Дідик, дизайнер Роксоляна Шимчук і художник по костюмах Ольга Карпів. Всі костюми є точними копіями стародавніх шедеврів народного мистецтва і містять справжні речі, які були зроблені близько 100 років тому.

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