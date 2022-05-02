Как пишет Politeka.net со ссылкой на Суспільне, Павленко стала спикером от Украины и именно она объявит баллы, которые поставит национальное жюри во время голосования в Украине.
«Мне очень приятно стать частью Евровидения в этом году. Помню нашу радость, когда объявили первые 12 баллов. Приятно отдавать себе отчет, что у меня есть возможность сделать кого-то еще более счастливым», — прокомментировала свою новую роль солистка Go_A.
Многие пользователи Сети с воторгом отреагировали на эту новость: «Очень люблю ее. Светлая, искренняя, красивая», «Катюша, молодчина», «Ура!», «Ура, ждем».
Добавим, что на днях группа Kalush Orchestra, которая в этом году представляет Украину на Евровидении, провела первую репетицию на сцене концертно-спортивного комплекса "Палаолимпиок" в Турине (Италия), где и состоится конкурс.
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Над костюмами работал украинский стилист Назар Дидик, дизайнер Роксоляна Шимчук и художник по костюмам Ольга Карпив. Все костюмы являются точными копиями древних шедевров народного искусства и содержат подлинные вещи, которые были сделаны около 100 лет назад.
Напомним, юная фаворитка Олега Винника рассказала о своей горькой потере.
Также Politeka.net писала, что Александр Пономарев обратился к украинцам за помощью - исчез его друг.
Кроме того Politeka.net сообщала, что нардеп рассказал, как Киркоров тайно помогает ВСУ.