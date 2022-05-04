Деякі українські біженці в Італії з'ясовують стосунки з городянами і сперечаються між собою через війну. Про це розповіла в інтерв'ю "Радіо НВ" актриса Ірма Вітовська і звернулася до таких біженців із закликом.
Ірма Вітовська попросила не ганьбити Україну і з розумінням ставитися до того, що на Заході Європи не цілком віддають собі звіт, що з себе представляє росія. Крім того, затіваючи конфлікт за кордоном, українці дають новий інформпривід для кремлівських пропагандистів.
Тому українцям, які "не знають чогось" про те, що відбувається на їхній батьківщині, краще змовчати, щоб не підігрівати проросійські настрої.
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"Потрібно вміти тримати удар і мати гідність, і не ганьбити свою країну. Незважаючи на те, чи закриті ваші логістичні зв'язки з приводу того, чому це все почалося, краще мовчати. Адже вам дають притулок, ви ж не поїхали на територію росії", - сказала Ірма Вітовська.
Нагадаємо, Вітовська висловилася про українських гастролерів в РФ.
Як Politeka повідомляла, Вітовська знайшла спосіб визначати справжність українців.
Також Politeka писала, що Вітовська відкрила, що врятує Росію від руйнування.