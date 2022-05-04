Некоторые украинские беженцы в Италии выясняют отношения с горожанами и спорят между собой из-за войны. Об этом рассказала в интервью "Радио НВ" актриса Ирма Витовская и обратилась к таким беженцам с призывом.

Ирма Витовская попросила не позорить Украину и с пониманием относиться к тому, что на Западе Европы не вполне отдают себе отчет, что из себя представляет россия. Кроме того, затевая конфликт за границей, украинцы дают новый информповод для кремлевских пропагандистов.

Потому украинцам, которые "не знают чего-то" о происходящем на их Родине, лучше смолчать, чтобы не подогревать пророссийские настроения.

"Нужно уметь держать удар и иметь достоинство, и не позорьте свою страну. Несмотря на то, закрыты ли ваши логистические связи по поводу того, почему это все началось, лучше молчать. Ведь вам дают убежище, вы ведь не поехали на территорию россии", – сказала Ирма Витовская.

Напомним, Витовская высказалась об украинских гастролерах в РФ.

Как Politeka сообщала, Витовская нашла способ определять подлинность украинцев.

Также Politeka писала, что Витовская открыла, что спасет Россию от разрушения.