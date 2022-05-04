В Україні ні Ані Лорак, ні інших зірок, що замовчують війну в Україні, ніхто не чекає назад. Однак неадекватні шанувальники співачки з рф часто починають погрожувати іншим артистам, які відстоюють правду і виступають проти вторгнення Росії на наші землі. Про це розповіла українська співачка Ірина Федишин в інтерв'ю виданню "Сьогодні".

Так, українська співачка Ірина Федишин не так давно розповіла: після зради і мовчання для неї більше не існує будує кар'єру в РФ української співачки Ані Лорак. Причому її позиція була не до вподоби озлобленим шанувальникам Лорак, які почали писати їй гидоти.

"Я не чіпала першої Ані Лорак, мене просто запитали про неї журналісти. Зараз взагалі немає сенсу щось про неї говорити, тому що Ані Лорак вже давно себе дискредитувала. Всі вже знають, хто вона така. Я не очікувала, що наступного дня набіжать її фанати, але мені все одно зараз – всіх заблокувала і видалила", – сказала Федишин.

Вона додала, що людям, які все ще мовчать про жахливий напад рф, робити на наших землях нічого.

"Я не поважаю їх творчість, не хочу чути їхні пісні, для мене вони – порожнє місце», – заявила артистка.

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