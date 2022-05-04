В Украине ни Ани Лорак, ни других звезд, замалчивающих войну в Украине, никто не ждет обратно. Однако неадекватные поклонники певицы из рф часто начинают угрожать другим артистам, которые отстаивают правду и выступают против вторжения россии на наши земли. Об этом рассказала украинская певица Ирина Федишин в интервью изданию "Сегодня".

Так, Украинская певица Ирина Федишин не так давно рассказала: после предательства и молчания для нее больше не существует строящей карьеру в РФ украинской певицы Ани Лорак. Причем ее позиция была не по нраву озлобленным поклонникам Лорак, которые принялись писать ей гадости.

"Я не трогала первой Ани Лорак, меня просто спросили о ней журналисты. Сейчас вообще нет смысла что-то о ней говорить, потому что Ани Лорак уже давно себя дискредитировала. Все уже знают, кто она такая. Я не ожидала, что на следующий день набегут ее фанаты, но мне все равно сейчас – всех заблокировала и удалила", – сказала Федишин.

Она добавила, что людям, которые все еще молчат о чудовищном нападении рф, делать на наших землях нечего.

«Я не уважаю их творчество, не хочу слышать их песни, для меня они – пустое место», – заявила артистка.

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