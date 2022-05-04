Як пише Politeka.net, Alyona Alyona-успішна українська виконавиця. Зірка, як і багато інших знаменитостей, підтримують Україну у війні за незалежність, яку почала проти неї Росія. Не забуває артистка і про Instagram, де цього разу опублікувала звернення до своїх фанатів.
На кадрах можна побачити зірку, яка знаходиться в аеропорту. Як можна зрозуміти, співачка знаходиться в Талліні.
"Шукаю відеооператора в Таллінні. Якщо є такі, пишіть сюди. Рідні мої, якщо є такі друзі, пишіть", - написала зірка.
Після цього реп-виконавиця показала себе вже на іншій локації. Зірка тримала режисерську кінохлопушку, а одягла футболку"Добрий вечір, ми з України".
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