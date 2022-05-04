Співачка Аліна Гросу показала, чому навчилася під час війни.

Як пише Politeka.net, Аліна Гросу-популярна українська співачка. Артистка активно веде сторінку в Instagram і активно підтримує українців з першого дня війни. А сьогодні, четвертого травня, Гросу показала, що навчилася робити за час війни, поділившись новими сторіс на своїй сторінці.

"Якби не тітка Катя, в житті б, напевно, не навчилася закривати тушонку... І взагалі, стільки страв, скільки знають і готують господині на Буковині, я ще ніде не бачила. Ми продовжуємо готувати для людей. Часу на соціальні мережі не так багато. Зараз найбільше цінуєш живе спілкування і миті з близькими", - написала в сторісах Аліна.

На відео Гросу показала, як відправляє готуватися тушонку в банках.

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