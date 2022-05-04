Как пишет Politeka.net, украинцы уже 70-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Потап, как и много украинских звезд, поддерживают Украину и говорят об этой войне на весь мир. А сегодня, четвертого мая, Алексей опубликовал видео, на котором показал, что предлагают в россии делать с несогласными.

"....(противники, - прим. ред.) Вот этой буквы Z должны понимать, что если они рассчитают что их пощадят, то нет, их не пощадят. Это все по-серьезному уже. Это в случай чего концлагеря, перевоспитание, стерилизация, это все очень серьезно", - сказал спикер в студии российского канала.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"За такие слова, надеюсь ему быстро вернется", "Просто больные люди", "Покажите пример, стерилизуйтесь!", "Это правда не сон?".

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