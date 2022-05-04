Как пишет Politeka.net, Алина Гросу - популярная украинская певица. Артистка активно ведет страничку в Инстаграм и активно поддерживает украинцев с первого дня войны. А сегодня, четвертого мая, Гросу показала, что научилась делать за время войны, поделившись новыми сторис на своей страничке.

"Если бы не тетя Катя, в жизни бы, наверное, не научилась закрывать тушенку... И вообще, столько страв, сколько знают и готовят хозяйки на Буковине, я еще нигде не видела. Мы продолжаем готовить для людей. Времени на социальные сети не так много. Сейчас больше всего ценишь живое общение и мгновения с близкими", - написала в сторисах Алина.

На видео Гросу показала, как отправляет готовиться тушенку в банках.

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