Как пишет Politeka.net, Алина Гросу - популярная украинская певица. Артистка активно ведет страничку в Инстаграм и активно поддерживает украинцев с первого дня войны. А сегодня, четвертого мая, Гросу показала, что научилась делать за время войны, поделившись новыми сторис на своей страничке.
"Если бы не тетя Катя, в жизни бы, наверное, не научилась закрывать тушенку... И вообще, столько страв, сколько знают и готовят хозяйки на Буковине, я еще нигде не видела. Мы продолжаем готовить для людей. Времени на социальные сети не так много. Сейчас больше всего ценишь живое общение и мгновения с близкими", - написала в сторисах Алина.
На видео Гросу показала, как отправляет готовиться тушенку в банках.
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