Злата Огневич розповіла про те, як зіткнулася з расизмом на свою адресу в США.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка і головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" поділилася обурливою історією в своєму Instagram. Зараз Злата знаходиться в США, де виступає з благодійними концертами для допомоги Україні. Співачка зі своєю подругою відправлялася в аеропорт, коли зіткнулася з несподіваною проблемою.

"Спізнююся в аеропорт, тому що прямо зараз на нас напав Американський расист!", - розповіла Огневич.

Вона пояснила, що мова йде про водія таксі, який їх підвозив.

"Десять хвилин ми їхали і спілкувалися українською і раптом він нам видає, що зараз він нас висаджує біля залізничної станції, тому що він більше не хоче чути мову, якою ми спілкуємося. Ми просто тупо в шоці! Ми запитуємо: ви що, расист? Він каже: Так, я расист, я вас ненавиджу, це непристойно в моїй присутності спілкуватися на вашій негідній мові! Я вперше взагалі за все своє життя бачу таке! У жодній країні зі мною такого не траплялося", - емоційно розповіла Огневич.

Пізніше вона повідомила, що вони з подругою все-таки встигли в аеропорт.

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