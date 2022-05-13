Известный украинский телеведущий, ведущий шоу "Холостячка" Григорий Решетник поделился в своем Instagram милым фото с женой, детьми и ресторатором Эктором Хименесом-Браво. Как оказалось, семейство встретило известно шеф-повара в Варшаве.

На снимке все мило улыбаются и обнимаются, видно, что встреча прошла в теплой обстановке. В подписи к фотографии Решетник написал: "Наконец-то встретились с нашим другом и настоящим украинцем @hectorjimenezbravo. Вместе возможно все. #благодійнаподорож #разоммисила". В геолокации к фото Григорий указал, что они в польской столице Варшаве.

И именно этот факт вызвал негодование у пользователей сети, в комментариях на телеведущего посыпалась критика, что он выехал за границу. Однако, нашлись и те, кто встал на защиту Решетника, напомнив, что он многодетный отец и к тому же, эта поездка с благотворительной целью.

"Круто, должно быть, там улыбаться?", "Вам весело?", "Патриоты. Из Украины только деньги увозили. Вспомнил о гражданстве", "Боже, как быстро меняется мнение у людей, все спешат осуждать. Чтобы осуждать, нужно хотя бы немного знать о человеке", "Если закон Украины позволяет отцу, у которого есть три и более ребенка уезжать, какая проблема?", "Убежали в Варшаву? А чего в Украине не сидите?", - пишут в комментариях.

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