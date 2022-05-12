Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая с начала войны начла работать на кухне и помогать готовить еду для военных и парней из терробороны, поделилась в Instagram необычными кадрами. Как оказалось, звезде сделали необычный "сюрприз" военные, которым она все это время помогает.

На первой фотографии можно увидеть, что военный держит в руке боеприпас, а на нем подпись: "От Даши Астафьевой". В ответ на этот "подарок" певица показала фото, как она чистит картошку.

В подписи к фото Астафьева написала: "Впервые в жизни получила автограф… Постоянно думаю о мужчинах, которые нас защищают. Что многие из них – это обычные ребята, которые вынуждены были взять оружие в руки и защищать свои семьи, страну. Творить новую историю, МИР. Мир, который защищается от "русского мира", навсегда будет перед глазами. С этими ужасами и незабываемыми кадрами горя, которые оставили после себя орксеяне. И каждый день этот мир удивляет тем, какая у нас воля и жажда победы. Какие у нас замечательные люди. Для меня лично каждый, кто остался и делает свое дело в стране навсегда герой!".

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