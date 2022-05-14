Як пише Politeka.net, Злата Огневич-успішна українська співачка і переможниця шоу "Маска", а також головна героїня шоу "Холостячка". Також артистка брала участь на" Євробаченні " від України в 2013 році, де посіла третє місце серед усіх країн у фіналі. Зірка вирішила розповісти в Instagram, як проходило голосування, показавши свій виступ.

"У 2013 році я завоювала 3 місце для України. Всі європейські країни поставили нам найвищі оцінки і тільки одна країна поставила один бал... Це була Росія. Це було очікувано, їх завжди бісить наш успіх. Вболівайте за Україну, Україна переможе", - написала Огневич.

Марічка Падалко прокоментувала публікацію:"дуже люблю цей виступ".

Популярні новини зараз

Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни

У Києві судять першого окупанта: за що йому загрожує довічне

Можуть влаштувати другий Маріуполь: названо найнебезпечнішу для ЗСУ ділянку фронту

"Жеруть ікру, поки міста перетворюються на руїни": у "ДНР" влаштували свято з Лепсом під час війни

Новий вид пенсій вводять в Україні: хто отримає до 7800 гривень, подробиці Закону
Показати ще

А суддя "Майстер Шеф" Володимир Ярославський обдарував Злату сердечками.

Нагадаємо, Злата Огневич постраждала через українську мову в США

А ще Politeka повідомляла, що Огневич показала хвилюючі кадри з постраждалими захисниками Маріуполя

Також Politeka писала, що Огневич на прогулянці здивувалася рівню життя в Сан-Франциско