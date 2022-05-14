Як пише Politeka.net, Злата Огневич-успішна українська співачка і переможниця шоу "Маска", а також головна героїня шоу "Холостячка". Також артистка брала участь на" Євробаченні " від України в 2013 році, де посіла третє місце серед усіх країн у фіналі. Зірка вирішила розповісти в Instagram, як проходило голосування, показавши свій виступ.
"У 2013 році я завоювала 3 місце для України. Всі європейські країни поставили нам найвищі оцінки і тільки одна країна поставила один бал... Це була Росія. Це було очікувано, їх завжди бісить наш успіх. Вболівайте за Україну, Україна переможе", - написала Огневич.
Марічка Падалко прокоментувала публікацію:"дуже люблю цей виступ".
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Нагадаємо, Злата Огневич постраждала через українську мову в США
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