Как пишет Politeka.net, Злата Огневич стала главной героиней во втором сезоне "Холостячки", популярная певица хоть и не нашла свою любовь, но запомнилась всем также и провальным выбором победителя проекта.

Сейчас Огневич отправилась заграницу на череду специальных концертов и решила поделиться некоторыми своими наблюдениями, которые ее впечатлили.

«Стиль жизни. Ваши ответы о бездомных, да в Европе в этом плане комфортнее. Бездомным дают деньги на проживание, на еду, есть центры помощи. Но они хотят жить именно на улице, выбирают для этого центр города.

Такого количества бездомных, которую я увидела здесь, в Сан-Франциско, я не видела ни в единой, цивилизованной стране. Я больше вам скажу, когда приходит вечер, они вроде зомби выползают со своих укрытий и их полно на улице» - рассказала Огневич.

Отметим, сейчас Огневич часто освещает ситуацию с Мариуполем и защитниками на Азовстали, причем не обходится без рещких высказываний, будто власти ничего не делают. Такие слова очень не нравятся аудитории Златы.

«Вячеслав Алишев спас жизнь соседей ценой собственной. 14-летний парень погиб, спасая другим жизнь. А взрослые мужчины страны и мира не могут спасти всех людей на Азовстали. Мне страшно, и больно, и стыдно от этого» - неожиданно заявила Огневич.

Напомним, "Холостячка" Огневич решила подшутить, нарвавшись на резкую критику

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