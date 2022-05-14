Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - успешная украинская певица и победительница шоу "Маска", а также главная героиня шоу "Холостячка". Также артистка участвовала на "Евровидении" от Украины в 2013 году, где заняла третье место среди всех стран в финале. Звезда решила рассказать в Инстаграм, как проходило голосование, показав свое выступление.
"В 2013 году я завоевала 3 место для Украины. Все европейские страны поставили нам самые высокие оценки и только одна страна поставила один балл... Это была россия. Это было ожидаемо, их всегда бесит наш успех. Болейте за Украину, Украина победит", - написала Огневич.
Маричка Падалко прокомментировала публикацию: "Очень люблю это выступление".
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А судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский одарил Злату сердечками.
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