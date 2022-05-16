Зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко зізналася, що після перемоги України в цій війні хотіла б народити ще одну дитину.

Про це популярна актриса і гумористка розповіла в інтерв'ю для програми "Зірковий шлях", повідомляє Politeka.net. За словами знаменитості, вона завжди вірила в Україну і її народ.

"Я завжди говорила, що Україна-це дуже крутий народ! І наскільки всі разом всім допомагають ... це безцінно!", - захопилася артистка зі сльозами на очах.

Сила українців настільки надихнула Глущенко, що зірка задумалася про поповнення в родині. За її визнанням, вона вже повідомила про це чоловікові.

"Коли ми переможемо, кажу, підемо за дівчинкою. Ось такі У мене плани. Так що, треба вже повертатися, треба щоб ми перемогли,і йти за дівчинкою ... в магазин", - пожартувала Глущенко.

Як відомо, Яна за чоловіком за концертним директором "Дизель шоу" і продюсером Ірини Білик Олегом Збаращуком. У пари є син, якого подружжя назвало Тамерлан. Зараз малюкові вже чотири роки.

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