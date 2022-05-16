Известный телеведущий, актер и продюсер Юрий Горбунов показал видео с героями, которые освобождают Украину от оккупантов.

16 мая стало известно, что ВСУ вышли к линии государственной границы в Харьковской области. Юрий Горбунов на своей странице в Instagram разместил видео исторического момента.

"Бойцы 227 батальона 127 бригады сил Тер.обороны ВСУ восстановили государственный знак на участке государственной границы с рашкой на Харьковщине!! Вы отважные герои!! Шаг за шагом освобождаете нашу землю от оккупантов!! Слава вам!! Слава Украине!!",- написал ведущий под видео.

На опубликованных кадрах бойцы обращаются к президенту Украины Владимиру Зеленскому: "Мы дошли, господин Президент, мы здесь!».

Украинцы в комментариях восхищаются мужеством бойцов ВСУ, некоторые не сдерживают эмоций и плачут от счастья:

"Ребята, вы Ангелы Света, спасибо вам за вашу силу , мужество, смелость, решительность. Вы наши СУПЕР герои!";

"Просто плачу. Сколько там всего в этих словах спрятано: "Господин Президент, я докладываю...."ребята дорогие, Пусть Бог вас каждого защищает! Благодарю вас, благодарю Бога каждый день, что держит ваши руки и дает победу";

"Какие у нас сообразительные и сильные мужчины";

"Я плачу от счастья";

"Какие святые и долгожданные слова! Поклон вам до земли, ребята".

Напомним, Юрий Горбунов показал украинцам настоящих героев: "В их глазах весь ад войны".

Как сообщала Politeka, Осадчая мощно обратилась к мировой общественности, Дорофеева оценила.

Также Politeka писала, что Горбунов резко осадил оккупантов, устроивших парады в разрушенных городах.