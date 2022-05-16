16 мая стало известно, что ВСУ вышли к линии государственной границы в Харьковской области. Юрий Горбунов на своей странице в Instagram разместил видео исторического момента.
"Бойцы 227 батальона 127 бригады сил Тер.обороны ВСУ восстановили государственный знак на участке государственной границы с рашкой на Харьковщине!! Вы отважные герои!! Шаг за шагом освобождаете нашу землю от оккупантов!! Слава вам!! Слава Украине!!",- написал ведущий под видео.
На опубликованных кадрах бойцы обращаются к президенту Украины Владимиру Зеленскому: "Мы дошли, господин Президент, мы здесь!».
Украинцы в комментариях восхищаются мужеством бойцов ВСУ, некоторые не сдерживают эмоций и плачут от счастья:
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"Ребята, вы Ангелы Света, спасибо вам за вашу силу , мужество, смелость, решительность. Вы наши СУПЕР герои!";
"Просто плачу. Сколько там всего в этих словах спрятано: "Господин Президент, я докладываю...."ребята дорогие, Пусть Бог вас каждого защищает! Благодарю вас, благодарю Бога каждый день, что держит ваши руки и дает победу";
"Какие у нас сообразительные и сильные мужчины";
"Я плачу от счастья";
"Какие святые и долгожданные слова! Поклон вам до земли, ребята".
Напомним, Юрий Горбунов показал украинцам настоящих героев: "В их глазах весь ад войны".
Как сообщала Politeka, Осадчая мощно обратилась к мировой общественности, Дорофеева оценила.
Также Politeka писала, что Горбунов резко осадил оккупантов, устроивших парады в разрушенных городах.