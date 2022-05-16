Как пишет Politeka.net, Злата Огневич с первых дней вторжения рф на наши земли рассказывает о ситуации на Азовстали, не раз ее критиковали за это и подмечали, что артистка излишне резка. Тем не менее, артистка продолжает рассказывать об этом и показывает на своих концертах заграницей плакаты "Спасите Мариуполь, спасите Азовсталь".

«Миллионы украинцев! Я обращаюсь к ВАМ 🇺🇦❤️🦾 Подпишите петицию по экстракции военных с территории АЗОВСТАЛЬ 💔 Наши герои и наша ответственность! Кричим и просим о помощи ВЕСЬ мир!» - снова призвала Огневич спасти наших украинских защитников.

Поддержали Злату и поклонники, переживающие за наших героев:

«I stand with Ukraine 🇺🇦 ❤️great photo!; Обожаю Злату!❤️; Подписала🙏Подписала 💙💛; Умоляю спасибо Мариуполь азовстали 😢😢😢; Спасибо, что постоянно говорите о ребятах! Вы невероятна. Подписала давно, дай бог это поможет! ❤️; Подписала и еще 200 раз подпишу если это поможет 🙏; Вы умница 🤗🤗 мы Вас любим».

Как известно, день назад на Евровидении победила наша страна. По результатам голосования жюри Украина расположилась на четвертом месте, но зрители дали Украине рекордные 439 балла, благодаря чему Kalush одержали победу в конкурсе.

«Ох, что же такое происходит? Я просто не могу уснуть из-за победы Украины на Евровидении. А-а-а, меня разрывают эмоции прямо, это волшебно» - радостно призналась Огневич

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