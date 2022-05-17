Колишня дружина відомого виконавця і шоумена Дзідзьо співачка Slavia (Ярослава Притула) не виїхала з України під час війни, а залишилася і продовжує свою творчу діяльність. Так, нещодавно артистка разом зі своїм колегою по сцені співаком і телеведучим Олегом Серафіном виступила в Яремче.

Кадри зі Slavia хлопець опублікував у своєму Instagram, а також показав, як вони виступали. На одному з фото Ярослава і Олег відображені в сценічних образах - вона у красивій вишиванці з розпущеним волоссям, а він в джинсах і чесній шкіряній косусі. На ще одному знімку видно, що парочка вийшла прогулятися біля гірської річки.

У підписі до публікації Серафін написав: "Зараз ми в місці сили воїна, друга, захисника Паші Лі, який віддав своє життя за Україну. Важко віддавати собі звіт, що війна забирає у нас хороших друзів, рідних і близьких людей. Ми відчували присутність паші на концерті, немов він був поруч, так близько – був у нашому серці... Ми з @slavia_official об'єдналися на творчому музичному фронті, адже пісня – культурна зброя кожного українця. Співаючи серцем, ми Зігріваємо душу і підтримуємо бойовий дух України!".

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