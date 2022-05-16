Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница и победительница шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. В июле прошлого года Даша и Никита стали счастливыми родителями первенца - сына Льва. Война резко изменила привычную жизнь звездной семьи: девушке с сыном пришлось уехать из Киева без мужа, а Никита Добрынин остался с другими мужчинами защищать родную землю.

Сейчас же семья наконец смогла вернуться в свое семейное гнездышко. В сторис на своей странице в Instagram Даша рассказала о пути в Киев, своих эмоциях, и о "трагедии" дома.

"Божечки! Просто если спросить меня, верю ли я, что мы дома, я отвечу "нет". Очень хочется плакать, но от радости, от счастья. Это кайф", — признается блогер.

Квиткова также рассказала об увиденном по дороге домой: "Мы ехали мимо Житомирской трассы, видели все, что сгорело, мост, который взорвали, танки подорванные и тд...не снимали. Потому что просто были в ужасе. Были на глазах слезы и холодные мурашки по телу. Это просто какой-то ад на земле".

Также Даша поделилась, какую печальную картину застала дома.

"Дома у нас погибли абсолютно все деревья, которые были, все растения, не осталось ни одного вазона. И пусть это будет самой большой проблемой", - рассказала жена Добрынина.

Напомним, проблемы со здоровьем начались у жены "Холостяка" Добрынина, Даша не исключила хирургию.

Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина честно показала, что стало с ее фигурой за время без спорта.

А еще Politeka сообщала, что жена "Холостяка" Добрынина вынуждено живет с ребенком и без мужа в другом городе.