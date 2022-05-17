Бывшая жена известно исполнителя и шоумена Дзидзьо певица Slavia (Ярослава Притула) не уехала из Украины во время войны, а осталась и продолжает свою творческую деятельность. Так, недавно артистка вместе со своим коллегой по сцене певцом и телеведущим Олегом Серафином выступила в Яремче.

Кадры со Slavia парень опубликовал в своем Instagram, а также показал, как они выступали. На одном из фото Ярослава и Олег запечатлены в сценических образах – она в красивой вышиванке с распущенными волосами, а он в джинсах и честной кожаной косухе. На еще одном снимке видно, что парочка вышла прогуляться у горной реки.

В подписи к публикации Серафин написал: "Сейчас мы в месте силы воина, друга, защитника Паши Ли, который отдал свою жизнь за Украину. Трудно отдавать себе отчет, что война забирает у нас хороших друзей, родных и близких людей. Мы чувствовали присутствие Паши на концерте, словно он был рядом, так близко – был в нашем сердце… Мы с @slavia_official объединились на творческом музыкальном фронте, ведь песня – культурное оружие каждого украинца. Поя сердцем, мы согреваем душу и поддерживаем боевой дух Украины!".

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