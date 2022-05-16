Популярний комік і переможець шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиной Олександр Еллерт часто радує шанувальників новими фото і картинками на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірковий красень виклав незвичайне фото, на якому продемонстрував новий стиль, а в підписі до нього відповів критикам.

На фотографії Саша позує обличчям прямо в камеру, видно, що у нього нова коротша стрижка, а на очах модні сонцезахисні окуляри. При цьому він вибрав цікавий ракурс, так що на фото видно ще й шматочок блакитного неба.

У підписі до фотографії Еллерт відповів критикам, які дошкуляють його за російську мову, якою вона все життя говорить. Мабуть, артиста вже дістали ці зауваження. "Що хочете робіть, тільки не розповідайте якою мені мовою розмовляти! Як і іншим", - лаконічно написав комік. Українці тут же почали коментувати нове фото Олександра, правда знову знайшлися як критики, так і ті, хто його підтримав.

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