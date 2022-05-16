Популярный комик и победитель шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт часто радует поклонников новыми фото и картинками на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездный красавчик выложил необычное фото, на котором продемонстрировал новый стиль, а в подписи к нему ответил критикам.

На фотографии Саша позирует лицом прямо в камеру, видно, что у него новая более короткая стрижка, а на глазах модные солнцезащитные очки. При этом он выбрал интересный ракурс, так что на фото видно еще и кусочек голубого неба.

В подписи к фотографии Эллерт ответил критикам, которые донимают его за русский язык, на котором она всю жизнь говорит. Видимо, артиста уже достали эти замечания. "Что хотите делайте, только не рассказывайте на каком мне языке разговаривать! Как и остальным", - лаконично написал комик. Украинцы тут же принялись комментировать новое фото Александра, правда снова нашлись как критики, так и те, кто его поддержал.

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