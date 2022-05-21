Артистку розгромили в коментарях за її поведінку перед публікою.

Як пише Politeka.net, після "Євробачення" розгорівся скандал з суддею від України Ірини Федишин, яка не поставила Польщі жодного бала, незважаючи на підтримку самих українців дружньої країни. Громадськість обурила поведінка артистки і донині її "труять" в коментарях.

В цей раз Федишин покрасувалася на тлі чужих 160 бронежилетів для ЗСУ, які були доставлені в Україну. ТОВАРИСТВО Піттсбурга і громадська організація New Ukrainian Wave (США) задонатили на виробництво 160 бронежилетів, 4 рівня захисту для наших захисників.

Кадри, на яких Федишин показує бронежилети дружньої організації обурили мережу, користувачі Instagram порахували це черговим піаром від Федишин.

"Звіт заборонено робити на підприємстві або в машинах, що прямують на передову, ми зробили його в моєму авто. Доставку бронежилетів забезпечує ЛОК-Львівський оборонний Кластер» - говорить Федишин.

В мережі почали обговорювати:

"ЛГБТ спільнота пишається 😍; люди зі спільноти ЛГБТ + теж будуть дуже раді вашому внеску, вони теж є нашими захисниками; про геройка,про публічна хво * да 👏; Могли б тобі ще давати, сама не захотіла, ну і добре; Три з трьох. Краще мовчати, ніж говорити. Ви ж медійне обличчя, а такий сором️️; схаменіться, ви свою кар'єру вже зарили після Євробачення🌧; А якщо серед захисників є геї, то як бути? Броник не покладений напевно🤔Промовч зайвий раз, зійдеш за розумну!».

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