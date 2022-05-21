Артистку разгромили в комментариях за ее поведение перед публикой.

Как пишет Politeka.net, после "Евровидения" разгорелся скандал с судьей от Украины Ирины Федишин, которая не поставила Польше ни одного балла, несмотря на поддержку самих украинцев дружественной страны. Общественность возмутило поведение артистки и по сей день ее "травят" в комментариях.

В этот раз Федишин покрасовалась на фоне чужих 160 бронежилетов для ВСУ, которые были доставлены в Украину. Общество Питтсбурга и общественная организация New Ukrainian Wave (США) задонатили на производство 160 бронежилетов, 4 уровня защиты для наших защитников.

Кадры, на которых Федишин показывает бронежилеты дружественной организации возмутили сеть, пользователи Инстаграм посчитали это очередным пиаром от Федишин.

«Отчет запрещено делать на предприятии или в машинах, направляющихся на передовую, мы сделали его в моем авто. Доставку бронежилетов обеспечивает ЛОК - Львовский Оборонный Кластер» - говорит Федишин.

В сети принялись обсуждать:

«лгбт сообщество гордится 😍; люди из сообщества ЛГБТ+ тоже будут очень рады вашему вкладу, они тоже являются нашими защитниками; О геройка, о публичная хво*да 👏; Могли бы тебе еще давать, сама не захотела, ну и ладно; Три из трех. Лучше молчать, чем говорить. Вы же медийное лицо, а такой стыд 🤦‍♀️; Опомнитесь, вы свою карьеру уже зарыли после Евровидения 🌧; А если среди защитников есть геи, то как быть? Броник не положен наверное🤔Промолчи лишний раз, сойдешь за умную!».

Напомним, Федишин после скандала с "Евровидением" осрамилась новым заявлением

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