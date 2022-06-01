Популярна українська співачка Джамала, яка нещодавно повернулася з гастролей в Америці, поділилася своєму Instagram, що стала героїні німецького видання GEO. На сторінках випуску з'явилися не тільки фото української зірки, але також її власна історія, і історія про боротьбу українського народу.

Для обкладинки Джамала позувала в темних брюках, синій футболці і жовтій кофті зверху. Її волосся розпущене і злегка розпатлане неначе вітром, а на обличчі легкий макіяж. Вона з серйозним обличчям дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Джамала розповіла: "Новий випуск німецького видання GEO присвячений Україні: історії, культурі та боротьбі з росією. Радію, що все більше країн, видань, людей знайомить світ з нашою країною. На сторінках номера є і моя історія: розповіла про нинішнє життя і нашу битву за свободу".

Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію артистки: "Наша гордість", "Джамала, ти така класна", "Народ України вдячний Вам за все, що ви зараз робите для нього", "Все буде Україна", "Ви молодець. Пишаємося вами", "Ви найкраща", "Пишаюся вами. Дуже. Ви просто непохитна і неземна".

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