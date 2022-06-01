Как пишет Politeka.net, известная певица обратилась к своим поклонникам с просьбой в новом посте на своей странице в Инстаграм.

По словам Могилевской, сейчас многие медийные персоны постят новости о войне в Украине, однако из-за алгоритмов Инстаграма у них возникают проблемы с просмотрами.

«Ваш лайк – это помощь не только мне, но и тысячам людей, истории которых я освещаю у себя в блоге. Я и многие другие медийные лица постоянно постим важные новости, которые не всегда проходят алгоритм в Инстаграме через ужасное содержание, но в нашей стране война! Мы проверяем и публикуем для вас официальные источники со сбором средств и настаиваем на помощи! Из-за таких активных действий несколько моих подруг заблокировали в Инстаграм и Фейсбуке. А некоторые остались с низким охватом, и, к сожалению, их Инстаграм не видно в «поиске», в их числе и я», - рассказала звезда.

В связи с этим она обратилась к своим поклонникам за поддержкой.

«Вы можете все изменить! Прошу вашу максимальную активность в сториз, постах. Чтобы я могла помогать нашим военным и распространять правду на максимальную аудиторию!», - призвала украинцев Могилевская.

В комментариях к посту фанаты поддержали певицу и поблагодарили ее за активную позицию.

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