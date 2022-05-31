Известная певица поделилась забавным кадром и сообщила, что у нее наступила пятница.

Популярная украинская певица Слава Каминская, которая 15 лет работала в группе "НеАнгелы", а с начала войны вместе с детьми уехала за границу, часто радует поклонников новыми фото и видео из своей жизни в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сети забавный кадр, на котором показала себя в компании молодежи.

На новой фотографии Слава и ее молодые друзья запечатлены в лифте, а в подписи к публикации звезда объявила пятницу, и это во вторник. Перед камерой певица появилась в зеленом костюме спортивного стиля, в руках она держит бордовую сумочку. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к фотографии Каминская коротко написала: "Пятница", а также оставила геолокацию – Роттердам, Нидерланды.

Пользователи тут же принялись обсуждать снимок, оставляя шутки в комментариях: "Ого! Дети быстро растут", "@slava_kaminska нравится ход со вторника на пятницу. Тогда пошел за пивом! С пятницей, че", "Ну маааам".

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