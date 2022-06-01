Популярна українська співачка, актриса і блогерка Анна Трінчер, яка кілька місяців тому стала нареченою блогера Олександра Волошина, поділилася в Instagram порадами, Як зберегти відносини під час війни.

На своїй сторінці Анна опублікувала миле фото з нареченим, а також скріншоти з порадами психолога про стосунки. Дівчина зізналася, що з початком війни, її гармонія з коханим похитнулася через постійний стрес і почуття тривоги.

"Відносини під час війни... які вони? Ви зблизилися зі своїм чоловіком, або навпаки, колись така розуміюча ти, і ніжний він пропали, без надії на повернення. На власному досвіді розумію, що через постійно тривожний стан, Не відчуття безпеки себе і своїх близьких, а головне без розуміння майбутнього – планка дещо падає. Ми видаємо такі реакції, яких самі від себе не очікуємо. Перший місяць війни, ми з Сашею дуже часто сварилися. Могли не розмовляти один з одним і найстрашніше – забувати про наші звичні порядки у відносинах. Від себе скажу - КОХАННЯ ВСЕ ПОДОЛАЄ. По-моєму, головне мати мету бути поруч і любити один одного, все інше виправимо!", - поділилася Тринчер.

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