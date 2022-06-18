Померла відома українська актриса та співачка, учасниця двох сезонів талант-шоу "X-фактор" Оксана Шавкун.

Артистка з Дніпра також була переможницею конкурсу "Слов'янський базар-1999". Про трагедію повідомили в управлінні культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради в Facebook.

"Оксана Шавкун - невисока, тендітна брюнетка, що має сильний голос - такою запам'ятається вона дніпровському глядачеві!",- сказано в публікації.

Колишня однокурсниця артистки уточнила, що причиною трагедії стала важка хвороба - двостороння пневмонія, а померла Шавкун в Болгарії, куди поїхала зі своїм сином.

Оксана співала з 11 років у дитячій шоу-групі "Джем-Сі". Дівчинка вирішила пов'язати долю зі сценою. Шавкун брала участь у багатьох Міжнародних фестивалях, була неодноразовою учасницею і переможницею різних конкурсів. Артистка також засвітилася в другому і четвертому сезонах шоу "Х-фактор", де всі судді і глядачі аплодували їй стоячи.

Остання її робота - головна роль у мюзиклі «Таємниці Нотр-Дам» (новому проекті театру «КВН ДГУ»).

"Як же так! Така молода... Світла пам'ять!", "Царство Небесне Оксані. Щирі співчуття рідним і друзям. Вічна світла пам'ять", " Просто не віриться...", - сумують українці в коментарях.

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