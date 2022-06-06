Сообщение о его смерти было опубликовано на официальной странице в твиттере Bon Jovi, пишет Politeka.net.
Алеку было 70 лет.
"Наши сердца разбиты известием о смерти нашего дорогого друга Алека Джона Сача. Как один из основателей Bon Jovi, Алек был неотъемлемой частью создания группы", – говорится в заявлении.
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
Украинки стали жертвами трагедии на железной дороге в Германии: детали и кадры ЧП
Оккупанты запустили ракету над АЭС, украинцев предупредили об угрозе утечки радиации: "Пролетела критически низко"
"Лукашенко это прекрасно понимает": Подоляк рассказал об угрозе для Украины со стороны Беларуси
Кароль неожиданно заговорила о любви и показала волнующие кадры с поцелуями: "Побеждает всегда"
Поклонников группы, друзей и коллег Алека потрясло это известие: «Алек, мы будем скучать», «О Боже мой!», «Для меня было честью и удовольствием разделить с тобой сцену и жизнь», «Покойся с миром, брат», «Моей сердце разбито».
Напомним, Сач покинул Bon Jovi в 1994 году, после выхода сборника Cross Road. В последний раз в составе группы Сач выступил в 2001 году, во время концертного тура One Wild Night Tour. Концерт проходил на стадионе Giants в Нью-Джерси, где Алек вышел на сцену, когда группа исполняла песню «Wanted Dead or Alive».
14 апреля 2018 года Сач воссоединился с Bon Jovi на церемонии введения группы в Зал славы рок-н-ролла. Алек первым из музыкантов произнёс благодарственную речь; сам же на сцену вышел для исполнения группой песни «Livin' on a Prayer».
Напомним, ведущий "Маски" Остапчук рассказал о своих утренних приключениях.
Также сообщалось, что Тина Кароль в силуэтном платье вынудила поклонников обомлеть на концерте.
Кроме того Politeka.net писала, что Дорофеева показала, как теперь проводит время без Дантеса.