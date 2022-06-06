Сообщение о его смерти было опубликовано на официальной странице в твиттере Bon Jovi, пишет Politeka.net.

Алеку было 70 лет.

"Наши сердца разбиты известием о смерти нашего дорогого друга Алека Джона Сача. Как один из основателей Bon Jovi, Алек был неотъемлемой частью создания группы", – говорится в заявлении.

Alec, you will be missed pic.twitter.com/ilfTeYyQhR — Bon Jovi (@BonJovi) June 5, 2022

Поклонников группы, друзей и коллег Алека потрясло это известие: «Алек, мы будем скучать», «О Боже мой!», «Для меня было честью и удовольствием разделить с тобой сцену и жизнь», «Покойся с миром, брат», «Моей сердце разбито».

Напомним, Сач покинул Bon Jovi в 1994 году, после выхода сборника Cross Road. В последний раз в составе группы Сач выступил в 2001 году, во время концертного тура One Wild Night Tour. Концерт проходил на стадионе Giants в Нью-Джерси, где Алек вышел на сцену, когда группа исполняла песню «Wanted Dead or Alive».

14 апреля 2018 года Сач воссоединился с Bon Jovi на церемонии введения группы в Зал славы рок-н-ролла. Алек первым из музыкантов произнёс благодарственную речь; сам же на сцену вышел для исполнения группой песни «Livin' on a Prayer».

NEVER SAY GOODBYE: Bon Jovi made a public statement reflecting on the life and lasting impact of the band's longtime bassist Alec John Such. https://t.co/uxefySu5ve pic.twitter.com/zHmGvU7C23 — Fox News (@FoxNews) June 6, 2022

Напомним, ведущий "Маски" Остапчук рассказал о своих утренних приключениях.

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