Хореограф откровенно рассказала о том, как потеряла отца, и как ей его не хватает.

Популярная украинская танцовщица и многоразовая участница "Танців з зірками" Илона Гвоздева, которая недавно возобновила работу своей танцевальной студии, часто делится с поклонниками подробностями своей жизни в своем Instagram. Так, в этот раз хореограф поделилась своей болью – в этот день 8 лет назад умер ее папа.

Как видно, Илона поделилась снимками своего отца, а также кадром, где позирует вместе с ним. Судя по снимкам отец Гвоздевой любил мотоциклы и был байкером, носил кожанку и бандану.

В подписи к публикации Илона написала: "8 лет как тебя нет с нами! Люблю, помню! Такое странное стечение обстоятельств именно 8 июня мой день ангела и именно в этот день 8 лет назад умер мой отец. Мне кажется именно ты теперь и есть мой ангел телохранитель! Надеюсь ты меня видишь и слышишь, пожалуйста, защити моих детей от войны. Навеки в моем сердце…".

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