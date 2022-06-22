Відома танцівниця похвалилася, що отримала багато компліментів за зміни в зовнішності.

Популярна українська хореограф і багаторазова учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова, яка нещодавно повернулася до Києва і знову відкрила свою школу танців, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Нещодавно зіркова красуня трохи змінила зовнішність-відрізала і перефарбувала волосся, а тепер показала, як шанувальники відреагували на такі зміни.

У своїх Instagram-сторіс Ілона знову опублікувала кадри з фотосесії, на яких позує з новою стрижкою. А також показала коментарі, які їй залишили шанувальники.

"Дуже красиво", "Дуже личить", "Офігеть", "Супер", "Красуня", "Вау, супер красиво. Красуня", "Вам дуже красиво з новою зачіскою", - написали фоловери в коментарях під фото Гвоздьової в новому іміджі.

"Кажуть, зачіска змінює вираз обличчя. Нехай хоч на мить кожна українська жінка за допомогою наших неперевершених майстрів відчує себе жіночнішою і ще більше надихатимуть наших чоловіків боротися за нашу перемогу", - розповіла Ілона про своє рішення змінити стрижку.

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