Популярна українська хореограф і багаторазова учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова, яка нещодавно повернулася до Києва і знову відкрила свою школу танців, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Нещодавно зіркова красуня трохи змінила зовнішність-відрізала і перефарбувала волосся, а тепер показала, як шанувальники відреагували на такі зміни.
У своїх Instagram-сторіс Ілона знову опублікувала кадри з фотосесії, на яких позує з новою стрижкою. А також показала коментарі, які їй залишили шанувальники.
"Дуже красиво", "Дуже личить", "Офігеть", "Супер", "Красуня", "Вау, супер красиво. Красуня", "Вам дуже красиво з новою зачіскою", - написали фоловери в коментарях під фото Гвоздьової в новому іміджі.
"Ось і можливість побачити обличчя Путіна": Макрона і Шольца привезли на руїни Ірпеня, відео
Почався "кастинг" на місце путіна, Піонтковський вказав на нові сигнали з рф: "Вони там заворушилися..."
Українців готують до "надскладної" зими, чи буде опалення: "Ми повинні відвикнути жити з..."
Окупанти захопили ще два населених пункти і намагаються оточити ЗСУ: що змінилося на фронті
ЗСУ отримали можливість звільнити Херсон і Мелітополь, генерал озвучив сценарій: "Не можна штурмувати в лобову"
"Кажуть, зачіска змінює вираз обличчя. Нехай хоч на мить кожна українська жінка за допомогою наших неперевершених майстрів відчує себе жіночнішою і ще більше надихатимуть наших чоловіків боротися за нашу перемогу", - розповіла Ілона про своє рішення змінити стрижку.
Нагадаємо, "Здалося, що я знову вдома": Каменських розчулилася на ефірі за кордоном, фото.
Як повідомляла Politeka, "Красиве виконання": найбагатша співачка України заспівала наживо на приватній вечері, з'явилося відео.
Також Politeka писала, що "Дивно дивитися": Боржемська зі "Зважені та щасливі" наважилася показати інтерв'ю, яке дала до війни.