Популярна українська артистка Аліна Гросу, яка під час війни залишилася в Україні, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала незвичайне відео, як відвідала "Місто Добра", де живуть дітки, які залишилися без батьків.

На кадрах Аліна показала, як роздавала дітям морозиво і поспілкувалася з ними. Варто відзначити, що для відвідування дітей молода артистка вибрала вельми дивний образ. Перед камерою вона виблискувала в модній чорній сукні в білий горох і в хитромудрих білих босоніжках на височенних підборах. При цьому уваги привертає і її об'ємна зачіска – волосся співачки завиті в пишні кучері і розвиваються на вітрі, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Гросу розповіла про дітей, з якими поспілкувалася: "Відвідали Місто Добра. У багатьох з цих дітей немає батьків, серце розривається, навіть від одного цієї думки. Але вони сильні! Вони посміхаються! Вони не втратили віру в людей і в майбутнє. Вони йдуть на контакт і вірять в краще. Я хочу, щоб у них була щаслива доля. І роблю все від мене залежне, щоб поліпшити їхнє життя. Спасибі, Місто Добра, що ви є у цих дітей. Вони наше майбутнє".

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