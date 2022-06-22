Популярная украинская артистка Алина Гросу, которая во время войны осталась в Украине, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила необычное видео, как посетила "Город Добра", где живут детки, которые остались без родителей.

На кадрах Алина показала, как раздавала детям мороженное и пообщалась с ними. Стоит отметить, что для посещения детей молодая артистка выбрала весьма странный образ. Перед камерой она сверкала в модном черном платье в белый горох и в замысловатых белых босоножках на высоченных каблуках. При этом внимания привлекает и ее объемная прическа – волосы певицы завиты в пышные кудри и развиваются на ветру, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к публикации Гросу рассказала о детях, с которыми пообщалась: "Посетили Город Добра. У многих из этих детей нет родителей, сердце разрывается, даже от одного этого мнения. Но они сильны! Они улыбаются! Они не потеряли веру в людей и в будущее. Они идут на контакт и верят в лучшее. Я хочу, чтобы у них была счастливая судьба. И делаю все от меня зависящее, чтобы улучшить их жизнь. Спасибо, Город Добра, что вы есть у этих детей. Они наше будущее".

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