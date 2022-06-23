Росіяни діляться на дві категорії, кожна з яких не заслуговує на увагу.

Верховна Рада заборонила попсу держави-агресорки в медіа та громадському просторі, заборона почне діяти через три місяці, але вже зараз у великих українських містах російської музики не чути. Український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк висловився про цю заборону.

Так, за його словами це прекрасна заборона і прогрес в плані адекватності держави і реакції на агресивні дії сусіда. Хоча він визнав, що закон потрібно доопрацювати, адже там багато "незрозумілих моментів". При цьому продюсер вважає, що подібне рішення потрібно було прийняти ще в 2014 році, коли рф влаштувала псевдореферендум і відрубала український Крим.

Також Ігор Кондратюк зазначив, що не варто витрачати час і розмовляти з росіянами, переконуючи їх виходити на мітинги. Адже росіяни діляться на дві категорії.

"Перша категорія — зомбовані, які вірять в те, що їх влада права. Друга-розумні, які розуміють, що те, що відбувається з 2014 року — це жах. До першої групи ви не достукаєтеся ніяк, це марна трата часу. Психіатри кажуть, що роззомбування зомбованих ідеологією пропаганди людей — дуже складна медична практика. Друга група все одно є представниками культури рф і розуміє, що без очищення і покаяння вони для нас ніхто", — зазначив Ігор Кондратюк.

Нагадаємо, Кондратюк вперше за 25 років зважився на зміну іміджу, вразивши виглядом без окулярів: "справжній козак».

Як писала Politeka, Кондратюк різко пояснив, чому музика не може бути поза політикою.

Також Politeka писала, що у будинок Ігоря Кондратюка під Києвом потрапила ракета, з'ясувалося, де ведучий зараз.