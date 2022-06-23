Россияне делятся на две категории, каждая из которых не заслуживает внимания.

Верховная Рада запретила попсу государства-агрессорки в медиа и общественном пространстве, запрет начнет действовать через три месяца, но уже сейчас в крупных украинских городах российской музыки не слышно. Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк высказался об этом запрете.

Так, по его словам это прекрасный запрет и прогресс в плане адекватности государства и реакции на агрессивные действия соседа. Хотя он признал, что закон нужно доработать, ведь там много "непонятных моментов". При этом продюсер считает, что подобное решение нужно было принять еще в 2014 году, когда рф устроила псевдореферендум и оттяпала украинский Крым.

Также Игорь Кондратюк отметил, что не стоит тратить время и разговаривать с россиянами, убеждая их выходить на митинги. Ведь россияне делятся на две категории.

"Первая категория — зомбированные, которые верят в то, что их власть права. Вторая — умные, которые понимают, что происходящее с 2014 года — это ужас. До первой группы вы не достучитесь никак, это пустая трата времени. Психиатры говорят, что раззомбирование зомбированных идеологией пропаганды людей — очень сложная медицинская практика. Вторая группа все равно являются представителями культуры рф и понимает, что без очищение и покаяние они для нас никто", — отметил Игорь Кондратюк.

Напомним, Кондратюк впервые за 25 лет решился на смену имиджа, впечатлив видом без очков.

Как писала Politeka, Кондратюк резко объяснил, почему музыка не может быть вне политики.

Также Politeka писала, что в дом Игоря Кондратюка под Киевом попала ракета, выяснилось, где ведущий сейчас.