Як пише Politeka.net, Катя Нікітіна - відома українська актриса і зірка "Жіночого кварталу". Знаменитість також любить займатися спортом, а особливо розтяжками. Дівчина не тільки радує своїми вміннями, а й вчить інших. Також Нікітіна нещодавно почала освоювати танці біля пілона. Після початку війни Нікітіна, як і інші знаменитості, підтримала українців у боротьбі з окупацією.

Не забуває Нікітіна і про соціальні мережі. А цього разу опублікувала нове відео для Тікток. На ньому Катя показала, як потрібно носити сорочку. Зірка задерла її спереду, а потім і ззаду, демонструючи розкішну фігурку.

"Дівчата, не Дякуйте", - написала Катя.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Я пробував, мені не сподобалося", "ахаха, кричав трохи, не зрозумів спочатку приколу)", "Краса", "Мені подобається", "уяви, що в найнесподіваніший і самий непотрібний момент порветься гудзик".

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