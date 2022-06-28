Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса и звезда "Женского квартала". Знаменитость также любит заниматься спортом, а особенно растяжками. Девушка не только радует своими умениями, но и учит других. Также Никитина недавно начала осваивать танцы у пилона. После начала войны Никитина, как и другие знаменитости, поддержала украинцев в борьбе с оккупацией.

Не забывает Никитина и о социальных сетях. А в этот раз опубликовала новое видео для ТикТок. На нем Катя показала, как нужно носить рубашку. Звезда задрала ее спереди,а потом и сзади, демонстрируя роскошную фигурку.

"Девушки, не благодарите", - написала Катя.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Я пробовал, мне не понравилось", "ахаха, орнул чуть, не понял сначала прикола)", "Красота", "Мне нравится", "Представь, что в самый неожиданный и самый ненужный момент порвется пуговица".

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