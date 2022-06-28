Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса и звезда "Женского квартала". Знаменитость также обожает спорт, а особенно растяжки, которым с удовольствием учит всех желающих. А нее так давно девушка открыла для себя танцы у пилона. Никитина, как и другие звезды, поддерживает украинцев, которые защищают свою землю от российских оккупантов. Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.
А в этот раз Никитина поделилась кадрами, на которых хвасталась роскошной фигуркой. Звезда была в мини-шортиках и топике, задрав ножку и впечатлив кадрами.
"Тихая ночь. Утро ок, понедельник. Давай, начинай день правильно. Спорт", - написала Катя у себя в сторис.
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А после этого Никитина уже показывала, как тренируется на улице.
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