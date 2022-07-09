Як пише Politeka.net , Даша Трегубова - відома українська телеведуча та зірка "Х-Фактора". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі з окупантами. А у новому інтерв'ю "Зірковому шляху" Даша вирішила розкритикувати деяких українців.
Як виявилось, Трегубову критикують через те, що вона не залишилася в Україні з батьком.
"Засмучує, скільки в соцмережах ллється ненависті один до одного... Ця ненависть до кого має бути? До своїх українських, у яких війна щось не відібрала? Чи до ворогів?", - процитували слова Даші.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
Агітував населення підтримувати росіян: під Бучею зловили зрадника, фото
"Гірко молодятам тричі": Мартиновська та Ярославський з "Майстер Шеф" разом засвітилися в Парижі
Окупанти "Градами" накрили Кривий Ріг, кадри з місця трагедії: що відомо про жертв та постраждалих
"Жеріть що є і крапка": в росії визнали ще один гучний провал
Фани подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"От "таких" українців не повинно бути!!! Це не українці", "Українці… що з вами трапилося??? Ви збожеволіли? Замість того, щоб з'єднатися, ви ненавидите нас".
Нагадаємо, Трегубова з "Х-Фактора" без одягу покрасувалася перед дзеркалом, підкоривши сина Софії Ротару
А ще Politeka писала, що Трегубова з "Х-Фактора" блиснула "вишеньками" в елегантній білій сукні
Також Politeka повідомляла, що Трегубова з "Х-Фактора" блиснула ідеальною фігурою у розкішному вбранні під ручку з Педаном.