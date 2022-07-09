Телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-Фактора", розповіла про українців, які її засмучують.

Як пише Politeka.net , Даша Трегубова - відома українська телеведуча та зірка "Х-Фактора". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі з окупантами. А у новому інтерв'ю "Зірковому шляху" Даша вирішила розкритикувати деяких українців.

Як виявилось, Трегубову критикують через те, що вона не залишилася в Україні з батьком.

"Засмучує, скільки в соцмережах ллється ненависті один до одного... Ця ненависть до кого має бути? До своїх українських, у яких війна щось не відібрала? Чи до ворогів?", - процитували слова Даші.

Фани подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"От "таких" українців не повинно бути!!! Це не українці", "Українці… що з вами трапилося??? Ви збожеволіли? Замість того, щоб з'єднатися, ви ненавидите нас".

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