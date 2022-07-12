Відео з виступом коміка з'явилося у соцмережі Тікток. На кадрах Кошовий стояв на сцені зі своїм колегою за «Кварталом» Олександром Пікаловим, а глядачами були бійці ЗСУ.

Гуморист вирішив пожартувати на тему того, як багато оптимістичних прогнозів Арестовича найчастіше призводять до виникнення у людей нереалістичних очікувань. При цьому в анекдоті була нецензурна лексика.

«Зустрічаються Білосніжка, Дюймовочка та Пі**абол. Дюймовочка каже: "Я - найменша". Білосніжка каже: "Я – найкрасивіша". Пі**абол каже: "Ну, у мене з ім'ям все зрозуміло". Приходять вони в будинок правди, вибігає в істериці Дюймовочка і каже: "Виявляється, я не найменша – є ще Хлопчик-с-пальчик!", Білосніжка вибігає у сльозах: "Я не найкрасивіша – є ще Спляча Красуня". Виходить на поріг дому правди Пі**абол і каже: "Я не зрозумів, хто такий Арестович?"», - пожартував Кошовий під сміх та оплески військових.

Він додав, що так жартують навіть в Офісі президента:

"Цей анекдот був розказаний в Офісі президента, щоб ви розуміли".

Увага! На відео є нецензурна лексика

Нагадаємо, Арестович уразив співвітчизників, які "не так" люблять Україну.

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