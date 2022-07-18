Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, народна артистка України Катя Бужинська, яка раніше переїхала жити до Болгарії, показала незвичайний патріотичний образ. Цього разу вона закликала підтримувати виробництво українського виробника та вихвалялася оригінальним вбранням.

«Пора підтримувати вітчизняну економіку, українські бренди та сприяти розвитку нашої Батьківщини. Хочу познайомити вас із дивовижним українським брендом @polivik.design Його дизайнер – справжня чарівниця, яка створює розкішні речі. Моя концертна сукня, в якій я вчора виступила на гала-концерті міжнародного дитячого фестивалю United Kids у столиці Болгарії Софії, – яскраве підтвердження цього.

Думаю, фото говорять самі за себе, а я додам тільки, що ця неймовірна краса створена без примірки лише за два дні! Майстер надіслала сукню до Болгарії, і ефектний вихід на сцену був мені забезпечений. 🇺🇦🇺🇦🇺🇦» - висловилася Катерина.

Раніше Катерина поділилася результатами чарівної фотосесії, у якій з'явилася у стильному образі.

У підписі до фотографій Бужинська написала: "Чому я вибираю українські бренди. 1. Українські бренди відрізняються від інших світових марок унікальним співвідношенням традиційної колористики із сучасними формами та силуетами. 2. Дивують якістю. 3. Любов до натурального. 4. Молоді дизайнери".

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